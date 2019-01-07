Son Dakika Haberleri: Hırsızlığın Böylesi Pes Dedirtti

Hırsızlığın Böylesi Pes Dedirtti

12 dakika önce

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bulunan içme suyu sondaj binasında elektrik pompasının ve kabloların çalınması pes dedirtti.

Hırsızlığın Böylesi Pes Dedirtti, System.String[]

Yaşanan hırsızlık olayının ardından MASKİ, kısa sürede yeni pompa ve kablo montajı yaparak mahalle sakinlerine içme suyu temin etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bulunan içme suyu sondajındaki pompa ve kablolar kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Penceresi kırılarak girilen binadan elektrik pompası ve kablolar çalındı. Mahallede bir süre su kesintisine sebep olan hırsızlık olayı emniyete intikal ederken MASKİ'nin kısa süredeki müdahalesi sonrası Killik Mahallesi sakinleri suya kavuşturuldu.

"MASKİ'nin hızlı müdahalesi için çok teşekkür ediyoruz"

Killik Mahalle Muhtarı Hüseyin Süngü, "Mahallemizde yer alan içme suyu sondaj binasında bir hırsızlık olayı yaşandı. Akşam saatlerinde bir anda suyumuz kesildi. MASKİ'ye başvurmamızın ardından kısa sürede ekipler müdahalede bulundu. Gerekli malzemelerin montajı yapılarak mahallemize yeniden su ulaştırıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:43 Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alaşehir, Güncel
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