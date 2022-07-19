Hırsızlığın böylesi: Yardım ederek böyle çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlığın böylesi: Yardım ederek böyle çaldılar

19.07.2022 10:01

Hırsızlığın böylesi: Yardım ederek böyle çaldılar İş yerinin önünde motosiklet lifti yıkayan ustaya yardım eden şahıs daha sonra arkadaşına el hareketi yaparak elektrikli motosikleti çalmasını sağladı Osmaniye'de motosiklet satış ve tamiri yapan iş yerinin önünde lift yıkayan ustaya yardım...

Hırsızlığın böylesi: Yardım ederek böyle çaldılar

İş yerinin önünde motosiklet lifti yıkayan ustaya yardım eden şahıs daha sonra arkadaşına el hareketi yaparak elektrikli motosikleti çalmasını sağladı

OSMANİYE - Osmaniye'de motosiklet satış ve tamiri yapan iş yerinin önünde lift yıkayan ustaya yardım eden şahıs daha sonra arkadaşına el hareketi yaparak elektrikli motosikleti çalmasını sağladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken şahsın motosikleti saniyeler içerisinde çaldığı görüldü.

Olay, Musa Şahin Bulvarı Nahır yolu kavşağında bulunan motosiklet satış ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde motosiklet lifti yıkayan ustanın yanına yaklaşan bir şahıs, yıkanan liftin içerisinde biriken suların dökülmesi için ustaya yardım etti. Ardından etrafta yaptığı keşifte kimsenin olmadığını gören hırsızlık şüphelisi şahıs iş yerinin köşesinde bekleyen arkadaşına "Kimse yok al götür" dercesine el hareketi yaptı. Bunun üzerine arkadaşı daha önceden gözüne kestirdiği park halindeki elektrikli motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken hırsızların pişkinliği de pes dedirtti.

Şüphelinin önce ustaya yardım ettiğini ardından motosikleti çaldıklarını söyleyen iş yeri sahibi Süleyman Çirkin, "Hırsız sanki benim işçimmiş geldi burada ustaya yardım etti. Daha sonra motoru çaldı götürdü. Burada öncesinde geziyor, tespit yapıyor. Bizim işlerle uğraşmamızı bekliyor. Bizde bir şeylerle uğraşırken o anda arkadaşına el hareketi ile gel al götür diyor. Anlaşılıyor yani görüntülerde de var. Talimatı yancı veriyor. Elektrikli motosiklet müşterinindi. 5 tane akü takmıştık onların fiyatı 2 bin 750 lira bir de motosikletin değeri kadar zararımız var" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık! Vinçle sökerek çaldılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlığın böylesi: Yardım ederek böyle çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
10:46 Otobüs durağındaki kadına cinsel organını gösteren kişinin FETÖ'den ihraç edilen eski polis olduğu anlaşıldı
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlığın böylesi: Yardım ederek böyle çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement