Hırsızlığın bu kadarı da pes dedirtti - Son Dakika

Hırsızlığın bu kadarı da pes dedirtti

Esenler'de kimliği belirsiz bir şahsın, sokak hayvanları için eczanenin önüne konan mamaları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler'de kimliği belirsiz bir şahsın, sokak hayvanları için eczanenin önüne konan mamaları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kedinin mamasını yediği esnada mamanın çalınması ise bu kadarına da pes dedirtti.

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Esenler Dörtyol Meydan'da, eczanesinin önüne sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla mama bırakan Ümit Aslan, dükkanı kapattıktan sonra kimliği belirsiz bir şahsın etrafta kimsenin olmamasından yararlanarak, yanında getirdiği poşete kedi mamalarını doldurduğunu belirtti. Sürekli mama kaplarının kaybolmasından veya boş olmasından şüphelenen Aslan, güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda bir şahsın, sokak hayvanları için bırakılan mamaları çaldığı görüldü. Görüntülerde bir kedinin yediği esnada mamanın çalınması ise bu kadarına da pes dedirtti.


"Bir vatandaşın mamaları poşete doldurup götürdüğünü gördük"


Sokak hayvanları için eczanenin önüne su ve mama bıraktıklarını söyleyen Biyolog Ümit Aslan, "Burada sokak hayvanları çok olduğu için buraya su ve mama bırakıyoruz. Ama uzun bir süredir kaplarımızın kaybolduğunu veya temiz bir şekilde bırakıldığını gördük. Kameralarımızdan takip ettiğimizde de bir vatandaşımızın gelip mamaları poşete doldurup götürdüğünü gördük. Sonra bu birkaç kere tekrarlanınca biz de sosyal medyada yayınladık. Sosyal medyada yayınlayınca bir daha olmadı. Esenler Belediyemiz de buralara hayvanlar için mama yerleri koydu çok güzel oldu tabi ki" dedi. - İSTANBUL

Ümit Aslan, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsızlığın bu kadarı da pes dedirtti - Son Dakika
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