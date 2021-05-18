Hırsızlığın bu kadarına da pes: Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar - Son Dakika

Hırsızlığın bu kadarına da pes: Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar

Diyarbakır'da gözü dönmüş hırsızlar, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atarak tren raylarının demir aksamlarını çaldı.

Diyarbakır'da gözü dönmüş hırsızlar, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atarak tren raylarının demir aksamlarını çaldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Alangör Mahallesi'nde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine icra edilen devriye faaliyetinde tren raylarının demir aksamlarını sökmek suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F., S.Y. ve İ.Y. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine bilgi verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Son Dakika

Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Süper Lig'den Netflix bombası! Yayın ihalesi için masaya oturulacak

80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı!

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı

Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor!