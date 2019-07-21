Son Dakika Haberleri: Hırsızlığın yaşanmadığı ilçede esnafın ürünleri gece gündüz dışarıda
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Hırsızlığın yaşanmadığı ilçede esnafın ürünleri gece gündüz dışarıda

1 saat önce

Bingöl'de hırsızlık olaylarının yaşanmadığı Yedisu ilçesinde esnaflar, gece sattıkları ürünleri içeri almadan kepenk kapatıp evine gidiyor.

Hırsızlığın yaşanmadığı ilçede esnafın ürünleri gece gündüz dışarıda, System.String[]
Bingöl'de hırsızlık olaylarının yaşanmadığı Yedisu ilçesinde esnaflar, gece sattıkları ürünleri içeri almadan kepenk kapatıp evine gidiyor.

Bingöl'e 133 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 nüfuslu Yedisu ilçesinde bu yıl şuana kadar hiç hırsızlık yaşanmazken, geçmiş yıllarda ise yok denecek kadar az yaşandı. Sakinliğiyle bilinen ilçede manavından market sahibine, nalburundan fırıncısına tüm esnaf, iş yerlerinin önünde sergiledikleri ürünlerini kepenk kapatırken de içeri almıyor. Bugüne kadar yok denecek kadar az hırsızlık olayıyla karşılaştıklarını söyleyen esnaf, bunu duyan herkesin şaşkınlıkla karşıladığını aktardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü olmayan Yedisu'nun genel güvenliğini ise jandarma sağlıyor.

25 yıldır ilçede esnaflık yapan Murat Çavkın, "İlçemizde neredeyse hırsızlık olmuyor, çok temiz bir ilçemiz var. Sebze, meyve, ekmeğimiz hep dışarıda. Kesinlikle hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Esnaflardan Tamer Ceman ise, "Yedisu ilçemizde malzemelerimiz hep dışarıda, hırsızlık olayları kesinlikle yaşanmıyor. Milletimiz rahat, esnafımız rahat. Güzel bir ilçemiz var" şeklinde konuştu. - BİNGÖL
Bingöl, Yedisu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:32 Kaynak: İHA
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