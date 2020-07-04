Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda bir restoranda oturan kadının çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir restoranda oturan kadının çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran 23.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir restoranda oturan kadının sandalyede asılı olan ve içerisinde 1500 lira, kredi kartları ve kimlik bilgileri bulunan çantasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 26 Haziran'da şüpheli Rabah A'yı (43) Çukur Mahallesi'nde yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin elinde taşıdığı poşetleri kadının yanından geçerken yere koyarmış gibi yaptığı, elindeki poşetlerin yanına kadının çantasını da alarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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