Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin çalışanlarına ait çantaları çaldıkları öne sürülen 4 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin çalışanlarına ait çantaları çaldıkları öne sürülen 4 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kasım Efendi Caddesi'ndeki bir markete gelen şüpheliler, etrafı gözetledikten sonra soyunma odasına geçti.

Burada, çalışanlar Pınar C. ve Tuğçe A'ya ait çantaları çalan şüpheliler marketten ayrıldı. Bir süre sonra soyunma odasına giden market çalışanları çantalarının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:18 Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel
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