Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu 10. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonundan otomobil lastiklerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, otomobil ile istasyona gelen 4 kişinin, istasyon önündeki 3 otomobil lastiğini alıp götürdüğü görülüyor.

Jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Viranşehir, Güncel
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