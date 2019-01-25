Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu 10. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonundan otomobil lastiklerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, otomobil ile istasyona gelen 4 kişinin, istasyon önündeki 3 otomobil lastiğini alıp götürdüğü görülüyor. Jandarma
ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:11 Kaynak: AA
Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış
Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor
Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi