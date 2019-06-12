Son Dakika Haberleri: Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

4 saat önce

Lüleburgaz'da bir marketin önünde duran boş meşrubat kasalarının çalınması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Lüleburgaz'da bir marketin önünde duran boş meşrubat kasalarının çalınması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi Mehmet Salih Arı Caddesi'nde Bilgin Çoban, işletmeciliğini yaptığı marketin önündeki boş meşrubat kasalarının olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarının inceleyen Çoban, kasaların kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını belirledi.
Çoban durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında ise hırsızlık şüphelisinin at arabasıyla bölgeye gelerek yüzünü gizlemiş halde geldiği görülüyor.
Şüphelinin market önünde bir süre dolaştığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin boş meşrubat kasalarını alarak at arabasına koyuyor.
Kayıtlarda, hırsızlık şüphelisi, daha sonra at arabasına binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Mehmet Salih, Yıldız Mahallesi, Lüleburgaz, Güncel
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