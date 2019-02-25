Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

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Müziğe Ara Vererek Zeytinyağı Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti

Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı