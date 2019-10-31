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Hırsızlık anı kamerada

6 saat önce

Sivas'ta oto sanayide bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Sivas'ta oto sanayide bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı dün sabah saatlerinde Gültepe Mahallesinde bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesinde meydana geldi. Güvelik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi aracı ile demir doğrama işi yapan bir işletmenin önüne geldi. Araçtan inen kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkan önünde bulunan birkaç demir parçasını alıp aracına yükledi. Yürüyüşünden bir bacağında engeli olduğu anlaşılan kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Demir parçalarını çalan kişi daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İş yerinden demir parçalarının çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerin gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

Hırsızlık anı kamerada

Gültepe, Sabah, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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