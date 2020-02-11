Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Hırsızlık anı kamerada

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, olay ilçenin Şeyhsinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde cadde üzerinde dolaşan ve çek - çek tabir edilen araçlarla çöp topluyor izlenimi veren iki kişi önce cadde üzerindeki bir manavdan boş sebze kasalarını aldı ardından aynı cadde üzerinde yapımı süren inşaattaki demir, tel ve malzemeleri kasalara yükleyerek arabalarına koydu. Tüm bu yaşananalar ise olayı gören bir vatandaş tarafından kameraya saniye saniye kaydedildi.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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