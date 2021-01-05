Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı - Son Dakika

Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı

05.01.2021 13:49

Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler önce kameraya sonra polise yakalandı.

Çorlu'da faaliyet gösteren bir büfede hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Rumeli Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerinde yer alan marketin kapı camının kırık olduğunu fark etti.

Olayı gerçekleştiren şüphelileri çevrede araştırmaya başlayan polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde sırtlarında çuval bulunan iki şahsı fark etti.

Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların taşıdıkları çuvallarda yapılan aramalarda marketten çalındığı tespit edilen 183 adet farklı markalardan sigara paketleri ve yine çeşitli markalarda 9 şişe içki ve bir miktar para ele geçirildi.

Çalıntı malzemelere market sahibine teslim edilmek üzere el koyan polis ekipleri şüphelilerin 25 suç kaydı bulunan S.E. ve 8 ayrı suç kaydı bulunan F.A. olduğunu da belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

İş yerine ait güvenlik kamerasına saniye yansıyan görüntülerde iş yeri önüne gelen iki şüphelinin kapıyı açmak için zorladıkları ancak açamayınca kapıyı kırarak kırık camdan içeri girdikleri görülüyor.

Sigara raflarını ve içki şişelerini çuvallara dolduran şüphelilerin girdikleri şekilde marketten çıkarak kayıplara karışmaları görüntülere yansıyor.

Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı
Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı
Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı
Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı
Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı

Tekirdağ, Rumeli, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
12:45
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi         
12:26
Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi         
11:55
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 14:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei