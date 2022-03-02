Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık anı kamerada

02.03.2022 11:30

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evden televizyon ve altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evden televizyon ve altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Defne'nin Turunçlu Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde çalışan görevli, evde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu. Ekiplerin incelemesinde, evin bahçe kapısının kilit göbeğinin kırıldığı, odaların dağınık olduğu, salonda bulunan 140 ekran televizyonun ve yaklaşık değeri 20 bin lira olan 22 ayar 25 gram bileziğin çalındığı tespit edildi.

Kameraları inceleyen ekipler, şüphelileri kısa sürede tespit etti. Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde yakalanan şüpheliler, M.E. ve A.H. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(Gökhan Aklan-İHA)

Hırsızlık anı kamerada
Hırsızlık anı kamerada
Hırsızlık anı kamerada

YORUMLAR
500
Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı Çöp konteyneri yanında buldukları engelli oğlağa bebek gibi bakıyorlar Çöp konteyneri yanında buldukları engelli oğlağa bebek gibi bakıyorlar

Hırsızlık, Turunçlu, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:22:12. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement