Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Anı Kameralara Yansıyan Zanlı Savcılıkça Serbest Bırakıldı

Hırsızlık Anı Kameralara Yansıyan Zanlı Savcılıkça Serbest Bırakıldı

33 dakika önce

Fatih'te motosiklet çalarken güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.

Hırsızlık Anı Kameralara Yansıyan Zanlı Savcılıkça Serbest Bırakıldı, System.String[]
Fatih'te motosiklet çalarken güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.

Fatih'te 10 Şubat Pazar günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahsın motosikleti iterek götürdüğü görülen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, zanlıyı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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