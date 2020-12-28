Hırsızlık anı kameralarda - Son Dakika

Hırsızlık anı kameralarda

28.12.2020 15:15
Hırsızlık anı kameralarda, System.String[]

AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bir kömür deposuna giren iki hırsız işyerindeki bilgisayarı çaldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bir kömür deposuna giren iki hırsız işyerindeki bilgisayarı çaldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay 26 Aralık günü saat 05.04 sıralarında ilçenin Büyükağrı Caddesi üzerindeki bir kömür deposunda meydana geldi. Ömer Çınar'a ait depoya gelen ve yüzleri maskeli iki genç önce kapıyı zorladı. Açamayınca içlerinden birisi deponun penceresini zorlayarak açmayı başardı. İçeri giren hırsızlar depoda buldukları eldivenleri giyinerek önce parmak izlerinin kaldığı yerleri sildi. Daha sonra depoda gezinen iki hırsız, buldukları bir dizüstü bilgisayarı poşete koyup girdikleri camdan çıkarak gittiler. Oldukça soğukkanlı görünen hırsızlar 05.04'de geldikleri depodan saat 05.18'de ayrıldı.

Kısıtlamının bittiği Pazartesi sabahı işyerine geldiğinde soyulduğunu anlayan Ömer Çınar, "Biz içerdeyken hırsızlar dışarıda nasıl geziyor" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Doğubeyazıt, Ömer Çınar, Aralık, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık anı kameralarda - Son Dakika


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