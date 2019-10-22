Hırsızlık anı kameraya yansımıştı, eczaneden 25 bin lira ve malzeme çalan hırsız serbest bırakıldı

SAMSUN - Samsun'da gece girdiği eczaneden yaklaşık 25 bin lira ve kozmetik ürünü ve tıbbı malzeme çalıp güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen hırsız, savcının tutuklanma talebiyle sevk ettiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Eczane çalışanları ise mahkemenin verdiği karar tepki gösterdi.

Olay, Samsun'un İlkadm ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan bir eczanede 22 Eylül gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız gece saatlerinde kapısını zorlayarak açıp içeri girdiği eczaneden yaklaşık 25 bin lira para, 1 adet laptop bilgisayar, kozmetik ürünü ve tıbbi malzemeler çaldı.

Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerası kaydetti

Hırsızlık olayı ise eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını aynı suçlardan 41 suç kaydı bulunan Y.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Savcı tutuklanmaya sevk etti, mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K., savcının tutuklama talebi reddedilerek mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eczane çalışanları hırsızın serbest kalmasına tepsi gösterdi

Hırsızlık 25 bin lira para ve diğer malzemeleri eczaneden çalmasının güvenlik kamerası kayıtlarının bile olması üzerine serbest bırakılmasına eczane çalışanları Fatih Ceng ve Selçuk Bodur üzüldüklerini söyledi. Selçuk Bodur tepkisini dile getirerek, "Benim anlayamadığım bir konu var. Bizim eczane soyuluyor. 25 bin liraya yakın para çalınıyor. Şampuan alınıyor, laptop alınıyor. Maddi manevi çöküş içerisine giriyoruz. Zanlıyı yakalıyorlar bir saat sonra zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu nasıl adalet. O zaman biz burada çalışmayalım. Soyalım sağı solu. 25-30 bin lira para alalım, serbest kalalım. Böyle adalet sistemi olmaz. Hırsız elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.