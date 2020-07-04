HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

BEYOĞLU'nda bir kafede oturan kadının çantasındaki cüzdanı çalan kişi, güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir restoranda önceki gün oturan kadının sandalyede asılı olan çantasındaki, içinde bin 500 lira, kredi kartları ve kimliği buluna cüzdanı çalındı. Kadının ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Rabah A.(43) olaydan iki gün sonra Çukur Mahallesi'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.