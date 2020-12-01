Hırsızlık anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana gelen bisikletle Mimar Sinan Mahallesindeki motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede hırsızlık olayına karışan 3 kişiyi tespit eden ekipler, şüphelileri belirledikleri adreslerinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir binanın önüne gelen 2 kişi etrafı kontrol ettikten sonra içeriye giriyor ve bir süre sonra içeriden 2 bisikletle çıkarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise motosikleti çalacağı evin önüne gelen bir kişinin etrafı kontrol etmesi ve içeriye girerek motosikleti çıkarıp hızla uzaklaştığı yer aldı.