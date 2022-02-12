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HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 TUTUKLAMA

12.02.2022 15:16

OSMANİYE'de farklı tarihlerde yaşanan, kurye aracından cep telefonu ve işyeri bahçesinden kablo, hurda malzeme hırsızlığı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de farklı tarihlerde yaşanan, kurye aracından cep telefonu ve işyeri bahçesinden kablo, hurda malzeme hırsızlığı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kimlikleri belirlenerek kısa sürede yakalanan iki şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenevler Mahallesindeki bir işyerinden 60 metre bakır kablo, 1 adet uzatma kablosu ve çeşitli hurda malzemeler ile Yıldırım Beyazıt Mahallesinde park halindeki kurye aracından cep telefonu çalınması olayları üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, işyeri bahçesinden hırsızlık şüphelisinin, daha önceden 29 ayrı çeşitli suçlara karışan M.A. (34) ve cep telefonunu çalan kişinin ise 53 ayrı suçtan kaydı bulunan H.G (16) olduğunu belirledi.

Her iki şüpheli de yapılan fiziki takibin ardından, düzenlenen operasyon sonucunda adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A. ve H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 TUTUKLAMA
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 TUTUKLAMA
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 TUTUKLAMA

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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