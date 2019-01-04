Hırsızlık Çetesi Çöktü: 4 Kişi Tutuklandı

- Hırsızlık çetesi çöktü: 4 kişi tutuklandıNİĞDE - Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

- Hırsızlık çetesi çöktü: 4 kişi tutuklandı



NİĞDE - Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarıyla ilgili M.Y., R.Ö., Ş.C., Y.C. ve H.A yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. H.A. isimli bayan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 4 kişi Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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