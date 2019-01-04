Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Çetesi Çöktü: 4 Kişi Tutuklandı

Hırsızlık Çetesi Çöktü: 4 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

- Hırsızlık çetesi çöktü: 4 kişi tutuklandıNİĞDE - Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

- Hırsızlık çetesi çöktü: 4 kişi tutuklandı

NİĞDE - Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarıyla ilgili M.Y., R.Ö., Ş.C., Y.C. ve H.A yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. H.A. isimli bayan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan 4 kişi Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, 3. Sayfa
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