Hırsızlık Çetesi Çöktü: 4 Tutuklama
10 dakika önce
Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Niğde
'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarıyla ilgili M.Y., R.Ö., Ş.C., Y.C. ve H.A. yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. H.A. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan 4 kişi Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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