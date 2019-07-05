Son Dakika Haberleri: Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı

1 saat önce

Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı Osmaniye'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 40 güvenlik kamerasını izleyerek yaptıkları operasyon sonunda 8 kişilik hırsızlık çetesini çökerttiOSMANİYE - Osmaniye'de emniyet müdürlüğü ekipleri, 40 güvenlik kamerasını izleyerek...

Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı
Osmaniye'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 40 güvenlik kamerasını izleyerek yaptıkları operasyon sonunda 8 kişilik hırsızlık çetesini çökertti
OSMANİYE - Osmaniye'de emniyet müdürlüğü ekipleri, 40 güvenlik kamerasını izleyerek yaptıkları operasyon sonunda 8 kişilik hırsızlık çetesini çökertti.
Osmaniye Hırsızlık Büro Amirliği Osmaniye ve çevre illerde kendilerine kapalı süsü verilerek sık sık kiralık ev arama ve dilenme bahanesiyle, ikametleri kontrol ederek, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırmak suretiyle ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesi gerçekleştirdiği operasyon sonuncunda yakaladı.
Osmaniye'de son iki hırsızlığında ikametten 50 bin TL değerinde altın ve 1 adet tabanca çalması üzerine Osmaniye Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 40 ayrı güvenlik kamerasını izlenerek yaptıkları titiz çalışma neticesinde aynı aileden 4 erkek ve biri hamile 4 bayan olmak üzere toplam 8 şüpheli hırsızlık çetesini tespit etti.
Tespit edilen iki adrese baskın yapan emniyet güçleri, lüks villaya yapılan operasyon neticesinde hırsızlık şüphelilerini yakaladı.
Yakalanan hırsızlara ait villanın en alt katı içki mahseni ve partiler düzenlemek için kullanıldığı, çok sayıda yıllanmış içkilerle dolu olduğu anlaşıldı.
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı alındı 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi! Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:28:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]