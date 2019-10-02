Hırsızlık çetesine 4 ilde eş zamanlı operasyon

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, marketten 40 bin TL değerinde sigara çalan, başka marketten hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polisin 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde 23 Temmuz gecesi bir markete giren hırsızlar, buradan 40 bin TL değerinde sigara çalarak, kayıplara karıştı. 24 Temmuz gecesi Kartepe Sarışmeşe Mahallesi'ndeki başka bir markete girmeye çalışan hırsızlar, bu kez marketin alarmının çalması üzerine olay yerinden kaçtı. 25 Temmuz'da ise yine hırsızlık amacıyla Kartepe'ye gelen hırsızlar, kullandıkları aracın plakasının Plaka Tanıma Sistemi tarafından görülmesinin ardından Tepetarla mevkiinde aracı durdurmak isteyen trafik polisine çarparak olay yerinden kaçtı. Olayda kolu ve köprücük kemiği kırılan polis memuru tedavi altına alınırken, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de araştırmasını derinleştirerek zanlıların kimliklerini belirledi.

Hırsızlık suçundan 18 sabıka kaydı olan S.O. (31), hırsızlık suçundan 20 sabıka kaydı olan O.A.(30), hırsızlık suçundan 8 sabıka kaydı olan M.D. (33) ve farklı suçlardan 49 sabıka kaydı, 14 dosyadan aranması, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin TL para cezası olan E.Ç.'yi takibe başladı. Sürekli adres ve telefon numarası değiştirdikleri belirlenen zanlılar hakkında tüm delillerin toplanmasının ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Dün sabah saatlerinde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çete lideri olduğu belirlenen S.O.'yu Giresun'un Espiye ilçesinde, O.A.'yı İstanbul'un Tuzla ilçesinde, M.D.'yi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, E.Ç.'yi ise Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir dağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlılardan M.D. dışındaki 3 zanlının ifadelerinde üzerlerine atılan suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi. M.D.'nin ise ifadesinde suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarına katılmadığını söylediği iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.