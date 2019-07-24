Son Dakika Haberleri: Hırsızlık çetesine darebe: 6 kişi tutuklandı
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Hırsızlık çetesine darebe: 6 kişi tutuklandı

2 saat önce

Kars'ta 198 bin liralık hırsızlık olayın zanlılarından 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık çetesine darebe: 6 kişi tutuklandı, System.String[]
Kars'ta 198 bin liralık hırsızlık olayın zanlılarından 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 25.04.2019 tarihi ile 19.07.2019 tarihleri arasında kent merkezinde bulunan muhtelif adreslerde meydana gelen toplam değeri 198 bin TL olan 22 ayrı evden, işyerinden, açıktan ve otodan muhtelif eşyaların çalınması olaylarının zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 9 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. 3 kişi ise hakkında ise adli kontrol tedbiri verildi. - KARS
Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
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