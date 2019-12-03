Son Dakika Haberleri: Hırsızlık çetesini, telefon trafiği ele verdi
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Hırsızlık çetesini, telefon trafiği ele verdi

7 saat önce

SAMSUN'da, inşaat halindeki binalardan 170 bin TL değerinde malzeme çalarak 21 hırsızlık olayına karışan, içlerinde baba-oğlun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesini, telefon trafiği ele verdi, System.String[]

SAMSUN'da, inşaat halindeki binalardan 170 bin TL değerinde malzeme çalarak 21 hırsızlık olayına karışan, içlerinde baba-oğlun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası bulunmayan inşaatlarda delil bırakmadan hırsızlık yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yapılan binaların çevresinde gezinen farklı marka ve modellerdeki otomobillerin aynı kişi tarafından kiralandığını belirledi. Telefonları dinlenmeye başlanan şüpheliden yola çıkan ekipler, örgüt şemasının tamamının kimlik tespitini yaptı.

Düzenlenen operasyonla, örgüt lideri T.K. ve oğlu V.K. ile birlikte Y.U., E.A., Ç.K., B.Ö., M.Z., B.B., İ.D., S.A. ve A.A. gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin adreslerinde, çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi. Yapılan sorgulamada, şüphelilerin, bir süre terk edilmiş durumda kalan ve güvenlik kamerası olmayan inşaatlarda hırsızlık yaptığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
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