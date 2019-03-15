Hırsızlık Girişimi Alarma Takıldı...o Anlar Kamerada

Hırsızlık girişimi alarma takıldı.

Hırsızlık girişimi alarma takıldı...O anlar kamerada



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalma girişiminde bulunan şüpheliler motosikletin alarmının çalması üzerine kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay önceki gün akşam saatlerinde Çorlu'da meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde güvenlik kameralarının da görebileceği bir alanda park edilen motosikletin yanına gelen üç şüphelinden ikisi gözcülük yaparken bir şüpheli motosikleti çalmak için kurcalamaya başladı.

Ancak alarmın çalması üzerine üç şüpheli de hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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