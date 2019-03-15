Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Girişimi Alarma Takıldı...o Anlar Kamerada

Hırsızlık Girişimi Alarma Takıldı...o Anlar Kamerada

11 dakika önce

Hırsızlık girişimi alarma takıldı.

Hırsızlık Girişimi Alarma Takıldı...o Anlar Kamerada, System.String[]
Hırsızlık girişimi alarma takıldı...O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalma girişiminde bulunan şüpheliler motosikletin alarmının çalması üzerine kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, olay önceki gün akşam saatlerinde Çorlu'da meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde güvenlik kameralarının da görebileceği bir alanda park edilen motosikletin yanına gelen üç şüphelinden ikisi gözcülük yaparken bir şüpheli motosikleti çalmak için kurcalamaya başladı.
Ancak alarmın çalması üzerine üç şüpheli de hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:16:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Girişimi Alarma Takıldı...o Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]