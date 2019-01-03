Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Düzce'de bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Düzce'de bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde Mehmet Bahçalı'ya ait restoranın gece saatlerinde alarmı çaldı. İş yerine gelen Bahçalı, restoranın giriş kapısının açık olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibiyle çevrede yaptığı incelemede, herhangi bir hırsızlık deliline ulaşamadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, iş yerine bir şüphelinin girdiğini, kamera ve çalan alarmı fark edince uzaklaştığını gördü.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda ise gece saatlerinde restorana, kapısını zorlayarak giren bir kişinin direkt kasaya yöneldiği, bu esnada alarmın da çalmasıyla iş yerinden kaçtığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Kültür Mahallesi, Düzce, 3. Sayfa
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