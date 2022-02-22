Üye Girişi
Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

22.02.2022 10:24
Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çift, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çift, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Çevre Sokağı'na 16 KCY 55 plakalı motosikletle gelerek bir binanın önündeki bisikleti çalmaya çalıştığı öne sürülen S.T. (35) ve eşi N.T'yi (29), çarşı ve mahalle bekçileri fark etti.

Geldikleri motosikletle kaçan çift, kovalamaca sırasında park halindeki 16 UNS 61 ve 16 APK 274 plakalı otomobillere çarptı.

Kaza sonrası gözaltına alınan S.T. ve N.T, ifadeleri alınmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
500
Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı Oryantiring il şampiyonasında İnegöl damgası Oryantiring il şampiyonasında İnegöl damgası

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:29:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement