HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ CEZAEVİNDEN İZİNLE ÇIKTI, AYNI SUÇTAN YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL Silivri Cezaevi'nden pandemi izniyle çıkan, 'hırsızlık' suçundan hükümlü Abdulkerim Gülelcin (35), Kars'ta otomobil çalıp, iş yerinden de 30 bin liralık hırsızlık yapınca polis ekiplerince yakalandı.

Kars merkezde otomobil hırsızlığı ve ardından meydana gelen iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 200 saatlik güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini izledi. Polis, düz kontak yöntemiyle otomobil çalan ve iş yerinden 30 bin lira değerinde tekel malzemesi ile değişik ürünler çalan 2 şüpheliyi tespit etti. Polisler, 2 hırsızlık olayını gerçekleştiren Abdulkerim Gülelcin ile Ç.M.'yi (22) yakaladı. Gülelcin'in, 'hırsızlık' suçundan hükümlü olarak kaldığı İstanbul Silivri Cezaevi'nden 15 Aralık 2021'de pandemi izniyle çıktığını ve kente geldiğini tespit etti. Abdulkerim Gülelcin, yeniden cezaevine gönderildi.