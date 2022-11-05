Afyonkarahisar'da kablo hırsızının feci sonu! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da kablo hırsızının feci sonu! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

05.11.2022 16:29
Afyonkarahisar'da kablo hırsızının feci sonu! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da hırsızlıktan 20'ye yakın suç kaydı bulunan şahıs, gece kablo çalmak için tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Şahsın cesedini polis ile elektrik dağıtım şirketi ekipleri direğe çıkarak indirdi.

Kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana gelen olayda; aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri mahalleye gittiklerinde elektrik direğinin üst kısmında bir şahsı baş aşağı, sol ayağı direkte bulanan kablolara dolanmış vaziyette buldu. Direkte bulunan kabloların demir muhafaza sacının açıldığı ve elektrik direğinin topraklama kablosunun kesildiği tespit edildi.

POLİS VE DAĞITIM ŞİRKETİ GÖREVLİLERİ DİREKTEN İNDİRDİ

Ardından polisin haber vermesi ile olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin yardımıyla direğin üstünde hayatını kaybeden şahıs aşağı indirildi. Şahıs, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak ceset Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KABLOLARI ÇALMAK İÇİN DİREĞE ÇIKMIŞ

Burada yapılan incelemede şahsın isminin S.K., olduğunu ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın kabloları çalmak için direğin üstüne çıktığı ve bu yüzden öldüğü öğrenildi.

20'YE YAKIN SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi aile üyelerine teslim edilirken, şüphelinin hırsızlıktan dolayı 20'ye yakın suç kaydının olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
500
Muayene ücreti ödemek istemeyen saldırganlar, veteriner hekimi tekme tokat dövdü Muayene ücreti ödemek istemeyen saldırganlar, veteriner hekimi tekme tokat dövdü Afyonkarahisar'da MHP'nin İGM Gurup Başkan Vekili Faruk Kökçür oldu Afyonkarahisar'da MHP'nin İGM Gurup Başkan Vekili Faruk Kökçür oldu

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da kablo hırsızının feci sonu! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:54 Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük
17:47 Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
17:40 Güney Kore'de çöken madende 9 gün boyunca mahsur kalan işçiler, hayata böyle tutundu!
17:34 Gaziray'ı hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazianteplilere güzel haber: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak
17:16 İzmir beşik gibi sallanıyor! 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi
17:08 Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki: Görevlileri çağıracağım
16:39 Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi
16:37 TikTok videosu çekmek isteyen genç, binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti
16:13 TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada
16:08 Kuduz vakaları ile anılan ilçede belediye başkanı ilk kez konuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 18:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kablo hırsızının feci sonu! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement