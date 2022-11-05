Afyonkarahisar'da kablo hırsızının feci sonu! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana gelen olayda; aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri mahalleye gittiklerinde elektrik direğinin üst kısmında bir şahsı baş aşağı, sol ayağı direkte bulanan kablolara dolanmış vaziyette buldu. Direkte bulunan kabloların demir muhafaza sacının açıldığı ve elektrik direğinin topraklama kablosunun kesildiği tespit edildi.

POLİS VE DAĞITIM ŞİRKETİ GÖREVLİLERİ DİREKTEN İNDİRDİ

Ardından polisin haber vermesi ile olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin yardımıyla direğin üstünde hayatını kaybeden şahıs aşağı indirildi. Şahıs, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak ceset Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KABLOLARI ÇALMAK İÇİN DİREĞE ÇIKMIŞ

Burada yapılan incelemede şahsın isminin S.K., olduğunu ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın kabloları çalmak için direğin üstüne çıktığı ve bu yüzden öldüğü öğrenildi.

20'YE YAKIN SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi aile üyelerine teslim edilirken, şüphelinin hırsızlıktan dolayı 20'ye yakın suç kaydının olduğu belirtildi.