Kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana gelen olayda; aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri mahalleye gittiklerinde elektrik direğinin üst kısmında bir şahsı baş aşağı, sol ayağı direkte bulanan kablolara dolanmış vaziyette buldu. Direkte bulunan kabloların demir muhafaza sacının açıldığı ve elektrik direğinin topraklama kablosunun kesildiği tespit edildi.
Ardından polisin haber vermesi ile olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin yardımıyla direğin üstünde hayatını kaybeden şahıs aşağı indirildi. Şahıs, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak ceset Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Burada yapılan incelemede şahsın isminin S.K., olduğunu ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın kabloları çalmak için direğin üstüne çıktığı ve bu yüzden öldüğü öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi aile üyelerine teslim edilirken, şüphelinin hırsızlıktan dolayı 20'ye yakın suç kaydının olduğu belirtildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da kablo hırsızının feci sonu! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika