HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR - Son Dakika

SULTANGAZİ'de bir cep telefonu mağazasının duvarı delerek içeri giren iki şüpheli, yaklaşık 450 bin TL değerinde ürün çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Moldova uyruklu Viktor B.(30) tutuklanırken, İbrahim B. (43) isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan cep telefonu mağazasında, 1 Nisan'da hırsızlık yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin işyerine duvarı delerek girdiği, cep telefonu, aksesuarları ve akıllı saatleri çaldıkları, ardından kasayı açtıkları görüldü.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Polis bir şüpheliyi metro istasyonunda beklerken yakaladı.

Evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.