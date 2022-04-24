HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR - Son Dakika
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HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR

24.04.2022 09:53

SULTANGAZİ'de bir cep telefonu mağazasının duvarı delerek içeri giren iki şüpheli, yaklaşık 450 bin TL değerinde ürün çaldı.

SULTANGAZİ'de bir cep telefonu mağazasının duvarı delerek içeri giren iki şüpheli, yaklaşık 450 bin TL değerinde ürün çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Moldova uyruklu Viktor B.(30) tutuklanırken, İbrahim B. (43) isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan cep telefonu mağazasında, 1 Nisan'da hırsızlık yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin işyerine duvarı delerek girdiği, cep telefonu, aksesuarları ve akıllı saatleri çaldıkları, ardından kasayı açtıkları görüldü.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Polis bir şüpheliyi metro istasyonunda beklerken yakaladı.

Evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR
HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR
HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR
HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR
HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR
HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR
HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR
HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK İÇİN DUVARI DELİP, 450 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ÇALDILAR - Son Dakika
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