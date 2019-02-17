Hırsızlık İçin Geldikleri Mahallede 1 Kişiyi Yaralayan Şüpheliler Yakalandı
15 dakika önce
Konya'nın Altınekin ilçesinde hırsızlık için geldikleri mahallede kendilerini durdurmak isteyen 1 kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli, yapılan huzur uygulamasında yakalandı.
Konya
'nın Altınekin
ilçesinde hırsızlık için geldikleri mahallede kendilerini durdurmak isteyen 1 kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli, yapılan huzur uygulamasında yakalandı.
Olay, dün 19.45 sıralarında Altınekin ilçesi Akıncılar
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprakkale
Mahallesi'nden Akıncılar Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 42 LM 577 plakalı kamyonetin içerisinde bulunan 2 şüpheli, hırsızlık olayına karıştığı iddiası üzerine mahalle sakinleri tarafından aracı durdurulmak istendi. Bu sırada şüphelilerin yanında bulunan av tüfeğiyle vatandaşların üzerine ateş açması sonucu Mikail Ç. (41) yüz ve göğüs kısmından yaralandı. Olayın ardından şüpheliler geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. Yaralı Mikail Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Mikail Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Ahmet A. (32) ile Muhammet D. (20) Sarayönü
ilçesi Ladik
Mahallesi'nde olaydan yaklaşık 3 saat sonra jandarmanın yaptığı huzur uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı iddia edilen 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:07 Kaynak: İHA
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