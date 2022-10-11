Olay; Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hacer S. isimli kadın evine hırsızların girmeye çalıştığını fark ederek kapıya çıktı. Ev sahibinin dışarı çıktığını gören hırsızlar kaçarak ortadan kayboldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Hacer S.'nin evine gelen ekipler, evin çevresinde inceleme yaptı. Hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar yakalanamazken, ev sahibi Hacer S. bu durumdan çok tedirgin olduğunu bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık için geldiler, fark edilince kaçtılar - Son Dakika

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