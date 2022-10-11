Hırsızlık için geldiler, fark edilince kaçtılar - Son Dakika
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Hırsızlık için geldiler, fark edilince kaçtılar

11.10.2022 00:57
Hırsızlık için geldiler, fark edilince kaçtılar

Afyonkarahisar'da hırsızlık girişiminde bulunan kimliği belirsiz şahıslar, ev sahibi kadının dışarı çıkmasıyla ortadan kayboldular.

Afyonkarahisar'da hırsızlık girişiminde bulunan kimliği belirsiz şahıslar, ev sahibi kadının dışarı çıkmasıyla ortadan kayboldular.

Olay; Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hacer S. isimli kadın evine hırsızların girmeye çalıştığını fark ederek kapıya çıktı. Ev sahibinin dışarı çıktığını gören hırsızlar kaçarak ortadan kayboldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Hacer S.'nin evine gelen ekipler, evin çevresinde inceleme yaptı. Hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar yakalanamazken, ev sahibi Hacer S. bu durumdan çok tedirgin olduğunu bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için geldiler, fark edilince kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık için geldiler, fark edilince kaçtılar - Son Dakika
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