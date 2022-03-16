Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü - Son Dakika
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Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü

16.03.2022 18:36

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katındaki evin penceresinden, polise yakalanmamak için atlayan Fatih Ç., beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katındaki evin penceresinden, polise yakalanmamak için atlayan Fatih Ç., beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana, saat 15.00 sıralarında şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, söz konusu apartmana polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre, hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Fatih Ç., hareketsiz şekilde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Ç.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hırsızlık için girdiği apartmanın 2'nci katından atladı, öldü - Son Dakika
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