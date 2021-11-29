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Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü - Son Dakika

Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü

29.11.2021 21:46

Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü Uşak'ta 30'dan fazla suç kaydı bulunan şahıs, hırsızlık için girdiği atıl binada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü

UŞAK - Uşak'ta 30'dan fazla suç kaydı bulunan şahıs, hırsızlık için girdiği atıl binada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Uşak - İzmir Karayolu üzerinde atıl bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Oğuz Korkmaz ve Davutcan Teke yol üzerinde bulunan atıl bir binaya geldi. Burada Korkmaz, karanlıktan kaynaklı önünü görmeyerek yaklaşık 7 metre yükseklikteki asansör boşluğundan düştü. Oğuz Korkmaz'ın düştüğünü fark eden Davutcan Teke, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, Korkmaz'ın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Korkmaz'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Davutcan Teke ve olay esnasında olay yerinde aracın içinde bulunan N.N.K., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kabloları çalmak için gitmiştik"

Gözaltına alınan Davutcan Teke'nin alınan ilk ifadesinde, atıl binaya hırsızlık yapmak için gittiklerini itiraf ettiği öğrenilirken hayatını kaybeden Oğuz Korkmaz'ın da 36 farklı suçlardan dosyası olduğu öğrenildi.

Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü
Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü
Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü
Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü

Hırsızlık, İzmir, Uşak, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdiği atıl binadan düşerek öldü - Son Dakika


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