Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

16.03.2022 17:20

Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti Polise yakalanacağını anlayıp kaçmak isterken düşüp öldü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hırsızlık için bir eve girdiği iddia edilen kişi, polise yakalanacağını anlayınca pencereden atlayarak kaçmak istedi.

Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Polise yakalanacağını anlayıp kaçmak isterken düşüp öldü

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hırsızlık için bir eve girdiği iddia edilen kişi, polise yakalanacağını anlayınca pencereden atlayarak kaçmak istedi. Binanın 3'üncü katından aşağı düşen kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay saat 15.00 sıralarında Tersane Mahallesi 1675 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre hırsızlık yapmak için binaya girdiği iddia edilen F.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin binaya geldiğini gördü. Polis ekiplerine yakalanmamak için pencereden atlamak isteyen F.Ç., beton zemine düştü. Durumu gören çevre sakinleri ve polis ekipleri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürütürken, F.Ç.'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdiği binadan düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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