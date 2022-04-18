Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı

18.04.2022 16:33
Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık amacıyla elektrik trafosunun kapı kilidini kırarak içerisine giren bir şahıs, yüksek akıma kapılarak ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık amacıyla elektrik trafosunun kapı kilidini kırarak içerisine giren bir şahıs, yüksek akıma kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana gelen olayda D. İ., adlı şahıs, mahalleye enerji sağlayan trafoların bulunduğu kabin binasının kapısını kırarak içeri girdi. Kabin içinde meydana gelen patlama mahallede elektrik kesintisine neden olurken, mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafo binasında yaralı halde bir şahsın bulunduğunu belirledi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, buradan da yanık ünitesi bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan inceleme sırasında kabin binasında kablo kesmek için kullanılan bir pense ve şahsa ait terlik bulundu. Söz konusu şahsın, 33 bin 500 volt enerji barındıran ve bu nedeniyle üzerinde "Ölüm Tehlikesi" uyarısı bulunan kabin binasına hırsızlık yapmak için girdiği değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dicle Elektrik ekipleri, trafo binasındaki hasarı gidererek mahalleye yeniden elektrik verdi. - MARDİN

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı
Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı
Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

Kızıltepe, Mardin, Enerji, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:57 Bu kadarı da pes! Dilenci, kendini arabanın önüne atarak bayılma numarası yaptı
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:43:56. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement