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Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü

28.01.2022 19:43

Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü Evinde başından silahla vurularak öldürülmüştü son yolculuğuna uğurlandı Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı Sakarya'da dün evinde silahla başından vurularak öldürülen Erdem Özdemir, gözyaşları eşliğinde...

Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü

Evinde başından silahla vurularak öldürülmüştü son yolculuğuna uğurlandı

Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da dün evinde silahla başından vurularak öldürülen Erdem Özdemir, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken olayı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahı temin eden farklı bir şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Akyazı BAatakköy Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Erdem Özdemir'in işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları telefonla kendisini aramış. Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları Özdemir'in kardeşine haber vermişti. Kontrol için eve gelen kardeşi Özdemir'in cansız bedenini bulmuştu. Başının arkasından tabancayla vurularak öldürülen Özdemir'in hırsızlık için eve giren Ö.K. tarafından öldürüldüğünü belirleyen polis, kısa sürede katil zanlısını yakaladı. Ayrıca çalıntı eşyaları taşıdığı öne sürülen A.B'de gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp'tan ailesi tarafından teslim alınarak Akyazı'ya getirildi. Öğle namazına müteakip Batakköy Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Özdemir'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kapsamlı olarak çalışma başlatmıştı. Olayın olduğu evin ve yanındaki evde hırsızlık olduğunu belirleyip, kar üzerindeki ayakkabı izleri ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi Ö.K. Adapazarı ilçesinde ekiplerce yapılan operasyonda; suç aleti ve hayatını kaybeden kişiye ait çalıntı malzemelerde birlikte yakalandı. Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsa silahı temin eden ve gözaltına alınan Ş.İ.Ö. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü
Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü
Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü

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Erdem Özdemir, Hırsızlık, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık için girdiği ev sahibini başından silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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