Hırsızlık için girdiği evde dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Hırsızlık için girdiği evde dehşeti yaşattı

6 saat önce

Hırsızlık için girdiği evde dehşeti yaşattıANTALYA'da sabaha karşı hırsızlık için girdiği evde ev sahibi Koray Y.'yi darbeden, cep telefonu ve 1500 lira ile kredi kartlarını alıp kaçan İlhan T., polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık için girdiği evde dehşeti yaşattı

ANTALYA'da sabaha karşı hırsızlık için girdiği evde ev sahibi Koray Y.'yi darbeden, cep telefonu ve 1500 lira ile kredi kartlarını alıp kaçan İlhan T., polis tarafından yakalandı.

Olay, 22 Aralık günü saat 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Y.'ye ait eve pencereden giren İlhan T., 1500 lira ile kredi kartları ve telefonu çaldı. Bu sırada hırsızı fark eden Koray Y., İlhan T.'den çaldıklarını bırakıp gitmesini söyledi. Bunun üzerine İlhan T., saldırdığı Koray Y.'yi darbetti. İlhan T. ardından evden çıkıp kaçtı. Yaralanan Koray Y., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili çaelışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, İlhan T.'yi dün saklandığı yerde yakaladı. Polisteki işlemlari tamamlanan İlhan T., 'gasp ve yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık için girdiği evde dehşeti yaşattı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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