İkinci kez hırsızlık için girdiği evde dolaba saklandı... Jandarmanın dikkatinden kaçamadı - Son Dakika

İkinci kez hırsızlık için girdiği evde dolaba saklandı... Jandarmanın dikkatinden kaçamadı

Jandarmanın şüpheliyi yatak odasındaki dolabın içerisinde yakaladığı anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlık için girdiği aynı eve 6 gün sonra tekrar giren şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekipler hırsızı, evin yatak odasındaki dolabın içinde kıskıvrak yakaladı.

Olay, Karasu'nun Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi yurtdışında olan iki katlı yazlık binaya gece saatlerinden pencereden giren ve çeşitli suçlardan adli sicil kaydı bulunan Ç.K. isimli şahıs, evden çok sayıda eşya ve gıda maddesi çaldı. Şahsın, çaldığı eşyaları Sakarya il merkezinde satarak elde ettiği parayla uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı tespit edildi. Ç.K., olaydan 6 gün sonra Limandere Mahallesi'ndeki aynı eve bir kez daha girdi.

Kalan eşyaları da çalmak istediği belirlenen Ç.K., Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri'nin devriyesi sırasındaki dikkati neticesinde girdiği evde suçüstü yakalandı. Ekipler şahsı, evin yatak odasındaki gardırobun içerisinde yakalayarak kelepçeledi ve gözaltına aldı.

Şahsın üzerinden 20 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltın alınarak Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Ç.K., yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.