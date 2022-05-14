Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi - Son Dakika
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Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi

14.05.2022 11:09

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde olamayan Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi karnını doyurdu, duş aldı. Bir de not bırakan hırsız, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" diye yazdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayantekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.

Denizli'de girdiği evde karnını doyurup duş alan hırsız bir de not bıraktı: Sadece ihtiyacım olanı aldım

"BİR DE UTANMADAN NOT BIRAKMIŞ"

Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, "Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış" diye konuştu.

Denizli'de girdiği evde karnını doyurup duş alan hırsız bir de not bıraktı: Sadece ihtiyacım olanı aldım

"ÇOCUKLARIM ODAYA YALNIZ GİREMİYOR"

Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, "Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım" dedi.

Denizli'de girdiği evde karnını doyurup duş alan hırsız bir de not bıraktı: Sadece ihtiyacım olanı aldım
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Hırsızlık, Pamukkale, Denizli, Mevla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise 'sadece ihtiyacım olanı aldım' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi - Son Dakika
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