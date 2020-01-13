Hırsızlık için girdiği evdeki kadına tecavüz ettiği öne sürülen sanığa 16 yıl hapis cezası - Son Dakika

Ankara'da hırsızlık için girdiği evdeki 67 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "zorla cinsel istismarda bulunma" suçundan 15 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararında, davanın müştekisi 67 yaşındaki N.Y'nin zorla evine giren Enes Açıkgöz (20) tarafından tecavüze uğradığı ve bu nedenle şikayetçi olduğu anlatıldı.

Olay anlatımına yer verilen gerekçeli kararda, sanık Enes Açıkgöz ile arkadaşı B.Ç'nin 9 Haziran 2019'da alkol aldıktan sonra Açıkgöz'ün, müşteki N.Y'nin evine yöneldiği ve yatalak görümcesiyle yaşayan N.Y'ye tecavüz ettiği belirtildi.

Eve girmeden önce B.Ç. tarafından uyarılmasına rağmen ev sahibini tanıdığını söyleyen sanık Açıkgöz'ün, darbettiği kadına tecavüz ederek olay yerinden kaçtığı anlatıldı.

Kararda, şikayet üzerine N.Y'nin evinde yapılan aramada 5 ayrı suç kaydı bulunan Açıkgöz'e ait çakmaktan parmak izi tespit edildiği ve adli sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından dava açılan Enes Açıkgöz, mahkemede tecavüz suçlamasını kabul etmedi.

N.Y. ile kendi isteğiyle birlikte olduklarını iddia eden Açıkgöz, "Ben olay günü saat 06.00 sıralarında N.Y.'nin evine girdim ve onunla karşılaştım. Bana 'Niye geldin?' dedi. Ben de 'Hırsızlık için gelmedim' dedim." savunmasını yaptı.

Arkadaşı B.Ç. ise Enes Açıkgöz'ün olay günü "değişik hareketlerde bulunduğunu" belirterek, "Gözü hiçbir şey görmüyordu." ifadelerini kullandı.

Müşteki N.Y. ise rıza ile birlikte olmadıklarını, sanığın evine zorla girdiğini kaydederek, "Sanık, savunmasında ilişkinin rızaya dayalı olduğunu söylemektedir. O benim çocuğum, torunum yaşındadır. Her şey rıza dışında olmuştur." beyanında bulundu.

Hüküm

Yargılama sonucunda mahkeme, sanık Enes Açıkgöz'ü "zorla cinsel istismarda bulunma" suçundan 15 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.