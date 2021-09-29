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Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı - Son Dakika

Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı

29.09.2021 14:26

Erzincan'da girdiği bir evden para ve otomobil yedek anahtarı çalan şahsın, ev sahibinin polislerle gitmesiyle park halindeki aracı da kaçırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süredir Tercan ilçesine bağlı Bulmuş köyündeki işleri nedeniyle kent merkezinde bulunmayan Mehmet Yıldız, ağaçlarını sulamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine geldiğinde pencerenin demir korkuluğunun söküldüğünü ve camının kırıldığını fark etti.

EVİ GÖRÜNCE HIRSIZ GİRDİĞİNİ ANLADI

Evin içinin de dağıldığını gören Yıldız, haber verdiği polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ifade vermek üzere emniyete gitti. Bu sırada evi uzaktan takibe alan ve polis ekiplerinin Yıldız ile evden ayrıldığını gören hırsızlık zanlısı, yedek anahtarını aldığı, evin önünde park halinde bulunan otomobili alarak kayıplara karıştı.

BU KEZ DE ARABASINI BULAMADI

Polis merkezindeki ifadesinin ardından evine dönen Yıldız, kapısının önünde otomobilini göremeyince ikinci bir şok yaşadı. Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Otomobilin çalındığını görüntülerden tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheli Zeki P'nin eşkalini belirledi.

Soyduğu evin sahibini takip edip otomobilini de çaldı

Aracı takibe alan ekipler, hırsızlık zanlısını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zeki P. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Yıldız, köyden evine döndüğünde camın kırık olduğunu fark ettiğini, eve girdiğinde de her yerin dağıldığını gördüğünü anlattı. Polisi aradığını ve ekiplerin evde iki saate yakın inceleme yaptığını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:
"Memur arkadaşlar ifade için emniyete gelmem gerektiğini söylediler. Polis merkezi önündeki trafik yoğunluğu nedeniyle onlarla birlikte merkeze geçmemin daha uygun olacağını söylemeleri üzerine arabayı ve evin kapısını kilitleyerek hep birlikte polis merkezine geçtik. İfademin ardından eve döndüğümde aracımın evin önünde olmadığını gördüm. Bunun üzerine polisleri tekrar aradım."

HIRSIZ TARAFINDAN TAKİP EDİLMİŞ

Yıldız, hırsızın polis ekiplerini ve kendisini takip ettiğini anlatarak, "Biz polislerle evden ayrılır ayrılmaz evden çaldığı yedek anahtarla arabayı çaldı. Gece evde iğneden ipliğe her tarafı karıştırıyor gündüz saatlerinde ise arabayı alıp gidiyor. Bu hırsız arsız hem de çok arsız. Polis ekipleri kamera kayıtlarında yaptıkları incelemede hırsızı kısa sürede yakalıyorlar. Adaletin karşısında en ağır cezayı almasını istiyorum. Artık gerisi adalete kaldı." diye konuştu.

Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı

Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Yıldız, Erzincan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı - Son Dakika


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