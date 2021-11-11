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HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI

11.11.2021 14:18

KONYA'da hırsızlık amacıyla kapı kilidini kırıp girdiği evde karşılaştığı ev sahibine tabanca doğrultup kaçan Sercan Ö. (21), olaydan 7 gün sonra peşine düşen polislere yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı.

KONYA'da hırsızlık amacıyla kapı kilidini kırıp girdiği evde karşılaştığı ev sahibine tabanca doğrultup kaçan Sercan Ö. (21), olaydan 7 gün sonra peşine düşen polislere yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı. Polisin ikna ettiği Sercan Ö. silahını bırakıp teslim oldu.

Olay, 3 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Cevridede Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla bir apartmanın 2'nci katındaki daireye kapının kilidini kırarak giren Sercan Ö., ev sahibi Serpil A. eve gelince paniğe kapıldı. Serpil A.'nın başına tabancayı dayayan Sercan Ö., yanına aldığı birkaç ziynet eşyası ile evden kaçtı. Şüpheli bu sırada tabancanın şarjörünü de düşürdü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan parmak izi incelemesinde şüphelinin hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunan Sercan Ö. olduğunu belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, dün Sercan Ö.?nün yine aynı bölgede hırsızlık yapacağı bilgisine ulaştı. Mahallede önlem alan ekipleri fark eden Sercan Ö. kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında yakalanacağını anlayan Sercan Ö., belindeki tabancayı çıkararak intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin ikna ettiği Sercan Ö., silahını bıraktı. Gözaltına alınan Sercan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sercan Ö.?yü yakalamaya çalışan polislerden birisinin düşme sonucu ayağının kırıldığı belirtildi. Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sercan Ö.?nün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Hırsızlık, Kasım, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ; YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika
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