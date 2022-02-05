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Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı - Son Dakika

Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı

05.02.2022 12:17
Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı

KONYA'da Suriye uyruklu Halid Dabul, hırsızlık için evine giren kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

KONYA'da Suriye uyruklu Halid Dabul, hırsızlık için evine giren kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Dabul, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ceylan Sokak'ta 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Halid Dabul, kiracı olarak oturduğu eve hırsızlık için giren kişiyle karşılaşınca arbede çıktı. Arbede sırasında şüpheli, tabancayla Dabul'u bacağına 2 el ateş etti. Dabul, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dabul, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dabul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı
Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı
Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı
Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı
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Arbede, Suriye, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık için girdiği evin sahibini bacağından yaraladı - Son Dakika


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