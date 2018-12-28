Son Dakika Haberleri: Hırsızlık İçin Girdiği Evin Sahibini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Hırsızlık İçin Girdiği Evin Sahibini Öldüren Zanlı Tutuklandı

1 saat önce İlandır

Mersin'de hırsızlık için girdiği evde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Hırsızlık İçin Girdiği Evin Sahibini Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Mersin'de hırsızlık için girdiği evde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67) bıçaklayarak öldürdüğü daha sonra da maktulün videosunu çekip arkadaşına gönderdiği ileri sürülen 15 yaşındaki Y.G'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Şüphelinin daha önce de iki ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kentte iki gün önce evine hırsızlık için gittiği emekli öğretmeni bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki çocuk, ceset başında video çekip arkadaşına göndermiş, arkadaşının ihbarı üzerine de polis ekiplerince yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:11 Kaynak: AA

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