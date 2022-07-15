Hırsızlık için girdiği inşaatın asansör boşluğuna düştü

BATMAN - Batman'da iddiaya göre hırsızlık için girdiği bir inşaatın asansör boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki M.T., isimli vatandaş gece saatlerinde hırsızlık için girdiği inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.T., 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.