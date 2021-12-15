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Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

15.12.2021 20:48

Hatay'da bir hurda deposuna hırsızlığa giren şüpheli, iş yerinin bekçisini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Hatay'da bir hurda deposuna hırsızlığa giren şüpheli, iş yerinin bekçisini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin izini sürerek saklandığı evde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Salı günü Antakya ilçesine bağlı bir hurda deposunda bekçi olarak çalışan C.Z., hırsızlık için iş yerine giren şahıs tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Zanlı olay yerinden kaçarken Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.Z. tedavi alındı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olayı şüphelisinin kimliğini belirleme çalışmaları başlattı.

Hatay İl Jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştır Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerini analiz ederek olayın şüphelisinin M.T isimli şahıs olduğunu tespit etti. JASAT ekipleri kamera görüntülerinde şüpheli M.T.'nin kaçtığı aracı izleyerek saklandığı yeri buldu.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bir evde saklanan M.T., JASAT ekiplerinin yaptığı operasyon sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan M.T., ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Jandarma, Antakya, Hatay, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık için girdiği iş yerindeki bekçiyi vurup kaçan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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