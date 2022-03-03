Hırsızlık için girdiği işyerinin kapısını taşla kırdı - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde taşla kapısını kırarak hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıs; Kayseri'de yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Ürgüp Cumhuriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bir işyerinden hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarını alan Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında ekipler iki erkek şahsın plakası sökülmüş kiralık araç ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Adım adım iz süren polis ekipleri; Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan ortak çalışmada şüpheli B.E. ve B.D. Kayseri'nin İncesu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ürgüp Emniyetine teslim edildi.

Hırsız anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - NEVŞEHİR